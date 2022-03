Arystokratka Aleksandra Tołstoj to była żona rosyjskiego oligarchy. Publicznie opowiada o jego współpracy z Putinem

- Nic, przez co przeszłam, nie może się równać z tym, co dzieje się na Ukrainie i jest to druzgocące. Moja dziewięcioletnia córka i ja płaczemy na myśl o wojnie - powiedziała Tołstoj na antenie. - Myślę, że ludzie na Zachodzie nie rozumieją, że każdy Rosjanin ma krewnego w Ukrainie – dodaje.