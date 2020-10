Dorota Szelągowska ostro o pracownikach TVP: "Uginają się tak, że niżej nie można"

Kariera Doroty Szelągowskiej w TVP

- To była zupełnie inna Telewizja Polska, niż jest w tej chwili. Chociaż ona zawsze była polityczna i nie oszukujmy się. Miałam to szczęście, że trafiłam w 1998 roku do telewizji. Dokładnie w swoje 18. urodziny. Ówczesny dyrektor, Sławek Zieliński, władował w nas niesamowite pieniądze. Ponieważ myśmy byli grupą ludzi, którzy przeszli wszelkie możliwe szkolenia. Rok później w nasze ręce została oddana antena o godzinie 16.30 i myśmy byli wydawcami, reporterami, prowadzącymi. Banda gówniarzy - powiedziała Szelągowska w rozmowie z portalem JastrzabPost.

- Jak patrzę w tej chwili na to, co dzieje się w Telewizji Polskiej, to chce mi się płakać. To są wspaniali ludzie, którzy przeszli bardzo wiele. Uginają się pod kolejną władzą, ale uginają się już w ten sposób, że mam wrażenie, że już niżej nie można. I to jest bardzo smutne.