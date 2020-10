Dorota Szelągowska w wojskowej parce. Taka kurtka to najgorętszy trend tej jesieni

Nie ma co ukrywać: Polki (Polacy pewnie też!) uwielbiają Dorotę Szelągowską . Za jej naturalność, poczucie humoru, uśmiech, za "normalność", której tak brakuje wielu celebrytom i gwiazdom telewizji. Chcemy mieszkać jak Szelągowska, czesać się jak Szelągowska, a teraz jeszcze tak samo się ubierać. W końcu projektantka wie, jak się nosić, by było wygodnie, ale i modnie.

Kurtka na jesień Doroty Szelągowskiej

To właśnie ten typ jesiennej kurtki – parka – święci triumfy już od dobrych kilku lat. Taka kurtka chroni przed wiatrem i deszczem (często posiada kaptur), jest lekka, uniwersalna – można ją założyć do sztybletów, długich kozaków, sportowych butów czy jesiennych botków – a do tego dostępna w wielu kolorach i długościach, dzięki czemu trafia niemal w każdy gust.