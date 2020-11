Dramat ratowników medycznych. Druzgocący wpis podsumowuje walkę z pandemią

- A co gdyby najbliższy ambulans miał 100 km do miejsca wezwania? Ponieważ reszta bliższych zespołów, czeka w kolejce pod szpitalem. A co, gdyby nie było wolnej karetki do wypadku? zatrzymania krążenia…? Wiele osób zastanawiało się, co musi się stać, aby się coś zmieniło? Wiecie co? Każda z wymienionych tu sytuacji, zdarzyła się naprawdę. Niestety, to już nie jest tylko straszenie bez pokrycia. Wiecie co się zmieniło po każdej z tych sytuacji? Absolutnie NIC! Karetek brakuje, bo czekają pod SOR-em albo stoją puste, bo rano po prostu nie ma kto w nie wsiąść – możemy przeczytać we wpisie „Z Wnętrza Karetki”.