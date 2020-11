Pandemia zabiera pracę Polkom. "Nie mogę sobie pozwolić na siedzenie w domu"

1,3 mln kobiet zatrudnionych jest w handlu hurtowym i detalicznym, 1 mln w przetwórstwie przemysłowym, zaś 256 tys. w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W Polsce kobiety stanowią 56 proc. pracowników handlu detalicznego (Eurostat LFS 2020 – przyp. red.) – jest to jeden z najwyższych odsetków w grupie krajów Unii Europejskiej. Co za tym idzie, kobiety zaczną masowo tracić pracę. Już teraz zbierają informacje, gdzie szukać alternatywy oraz jakie umiejętności muszą nabyć.

"Podczas przestoju otrzymuję 60 proc. pensji"

– Jestem recepcjonistką w gabinecie stomatologicznym. Jest mi ciężko, bo czasy są niesprzyjające. Pracuję, ale nie wiem, czy kolejnego dnia będę miała do czego wrócić, czy nas nie zamkną na czas lockdownu. Poza tym i tak mam mniej godzin niż zazwyczaj, co za tym idzie zarabiam mniej. A zobowiązania muszę spłacać – mówi w rozmowie z nami Monika Sterlus. Dodaje, że mieszka i utrzymuje się sama, a pracuje na kontrakcie.

– W tej chwili widząc, co się dzieje na rynku, zaczęłam szukać dodatkowego zajęcia. Na weekendy bądź po godzinach. Najlepiej pracy zdalnej, ale też nie wstydzę się pracować na magazynie czy w Żabce – tłumaczy.

Również Weronika Kibitlewska, która pracuje w galerii handlowej i zajmuje stanowisko ekspedientki w sklepie z ubraniami, rozgląda się za alternatywą. – Mam ten plus, że posiadam doświadczenie w branży spożywczej, gastronomii czy na produkcji – opowiada. Zaraz dodaje, że boi się lockdownu, bo kiedy jej sklep nie działa, otrzymuje 60 proc. wynagrodzenia, stąd rozgląda się za możliwościami.

– Jeżeli dalej będą ograniczane możliwości pracy kolejnych branż i zarabiania w Polsce, to sytuacja stanie się dramatyczna. Połowa społeczeństwa nie ma oszczędności. Dziś jeszcze trudno wyobrazić sobie sytuację, jaka była w PRL, kiedy kobiety pracowały na budowach i nie tylko, bo epokę socjalizmu oraz narzucanych zmian na rynku pracy symbolizował plakat "Kobiety na traktory" – mówi.

"Idzie naprawdę wielkie tsunami, jeżeli chodzi o zmiany"

– Nowe technologie uruchamiają kolejne możliwości, powstaje wiele nieznanych do tej pory zajęć i miejsc pracy, gdzie niekoniecznie mogą pracować tylko informatycy i programiści. Potrzebne są również osoby, których kwalifikacje związane są z określonymi procedurami niewymagającymi nowych studiów. Cyfryzacja w naszym życiu staje się podobna do tlenu, czyli jest składnikiem, który w coraz większym stopniu będzie niezbędny do życia. Dzisiejsza rewolucja cyfrowa, podobnie jak wieki temu rewolucja przemysłowa, zwiększyła możliwości i rodzaje pracy, a nie zmniejszyła – argumentuje ekonomista.