Orina Krajewska zaraziła się koronawirusem. Artystka mówi, jakie miała objawy

Łukasz Simlat przygotował długą listę naturalnych produktów, którymi wspomagał się podczas leczenia , a Olga Bołądź zalecała, aby przede wszystkim nie doprowadzić do wyziębienia organizmu.

Do tego grona dołączyła teraz Orina Krajewska, która przyznała, że w porównaniu do wielu innych osób, u niej przebieg choroby jest łagodny, chociaż przez pierwsze kilka dni było nieprzyjemnie. Artystka wyliczyła, jakie miała objawy: "Ból, osłabienie, utrata węchu".

Orina Krajewska nie wyjawiła więcej szczegółów, ale zaapelowała do wszystkich o czujność. "Zarazić się można w najmniej oczywistych okolicznościach" - podkreśliła.

Artystka zapewne miała na myśli przekazanie osocza krwi, które jest niezwykle pomocne w leczeniu Covid-19. To niezwykle cenny gest, o który proszą sami rządzący. "Chciałbym zaapelować do wszystkich ozdrowieńców. Jeżeli możecie oddać krew, to oddajcie ją. Stając się dawcami krwi, dawcami osocza, stajecie się dawcami życia" - powiedział Mateusz Morawiecki na początku listopada.