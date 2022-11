Dyrektorka liceum upubliczniła nagany dla uczniów. "Postąpiłam zgodnie z prawem"

Internauci reagują

Do wpisu Miłosza Napierały odnieśli się internauci. "Tradycja wywieszania na gazetce szkolnej nagan istniała jeszcze za poprzedniego dyrektora. Jak ja chodziłam do tego liceum, to pytaliśmy, po co zdaniem dyrekcji taka forma, bo naszym to nie pomaga ani nie ośmiesza uczniów, a tylko nauczycieli, którzy myślą, że to coś zmieni" - czytamy w jednym z nich.