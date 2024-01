Edyta Golec w czułych objęciach. Nie wspomniała o mężu

Edyta i Łukasz Golcowie to para z ponad 20-letnim stażem. Ich życia prywatne i zawodowe są nierozerwalnie splecione od 1998 roku, kiedy to ukochana muzyka dołączyła do zespołu Golec uOrkiestra, gdzie zajmuje się graniem na altówce oraz śpiewa. Poza sceną małżeństwo wychowuję trójkę dzieci: Bartłomieja, Antoninę i Piotra.