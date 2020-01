WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Hanna Szczesiak 3 godziny temu Edyta Pazura pozuje na pustyni. Cezary Pazura opisał ją w pięknych słowach Edyta i Cezary Pazurowie spędzają właśnie czas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zdjęcie, na którym 31-letnia żona i menedżerka aktora pozuje na pustyni, spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Skomentował je nawet jej mąż. Edyta i Cezary Pazurowie uchodzą za jedną z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu (ONS/Instagram) Edyta Pazura opublikowała na Instagramie zdjęcie z wyjazdu do Emiratów. Choć szczegóły podróży nie są znane – wiadomo jedynie, że Pazura pojechała razem z mężem, a wyjazd ma charakter służbowy – fotografia zrobiona na pustyni przywołuje wspomnienia lata i wakacji. Edyta Pazura pozuje na pustyni Lekko przymrużone oczy, rozwiane włosy i promienny uśmiech – Edyta Pazura w takim wydaniu sprawia, że aż tęsknimy za długimi letnimi wieczorami, wczasami w ciepłym kraju i promieniami lipcowego słońca. Nic dziwnego, że pod zdjęciem z pustyni pojawiło się tyle komplementów – trudno się nie uśmiechnąć (i nie rozmarzyć) na taki widok. Wie coś o tym sam Cezary Pazura. Aktor skomentował zdjęcie żony w wyjątkowo uroczy sposób. "Warto pojechać na pustynię, żeby zobaczyć takie czary jak ty. Kochana" – napisał przy fotografii. Jego słowa nie mogły przejść przez echa. Agata Rubik, prywatnie dobra znajoma Edyty Pazury, zapytała nawet żartobliwie, czy aktor "zbiera punkty". Edyta Pazura jest trzecią żoną Cezarego Pazury. Jego pierwsza partnerka, Żaneta, była uzależniona od narkotyków i alkoholu. Toksyczny związek doprowadził do tego, że aktor chciał odebrać sobie życie, pomogli mu jednak przyjaciele. W 2007 roku rozpadło się jego małżeństwo z Weroniką Marczuk. Pazura mówił w wywiadzie, że ten okres chciałby wymazać z pamięci. W 2009 aktor po raz trzeci powiedział tak. Od tamtego czasu on i Edyta Pazura uchodzą za jedną z najpiękniejszych par – nie przeszkadza w tym nawet duża różnica wieku (dzielą ich 24 lata).