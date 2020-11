WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ekspresy do kawy – jaki wybrać Mała czarna bądź wysublimowane latte? Jak dobrać ekspres, by spełnił wymagania tak amatora, jak i smakosza? Jak wybrać kawiarkę (Adobe Stock) Pyszną kawę można przyrządzić na wiele sposobów i za pomocą różnego sprzętu – zaczynając od prostych, kilkuelementowych zaparzaczy, na zaawansowanych "kombajnach" kuchennych do zabudowy kończąc. Sprawdźmy, co oferują urządzenia poszczególnych typów. Kawiarki Pierwsza kategoria to kawiarki, zwane też zaparzaczami. Sprzęt przypomina wyglądem niewielki dzbanek i składa się z pojemnika, do którego wlewamy wodę, sitka, do którego wsypujemy zmieloną kawę i zbiornika, gdzie zbiera się skroplony w procesie podgrzewania wody napój. Przeciętna kawiarka pozwala przygotować za jednym razem od 2 do 6 filiżanek kawy, choć są i modele z większą pojemnością zbiorniczka, nawet na 10 porcji. Przed zakupem kawiarki należy też upewnić się, do jakich kuchenek jest przystosowana. Większość nowych modeli jest uniwersalna i można je stosować na kuchenkach gazowych, indukcyjnych i ceramicznych. Alternatywą jest zakup kawiarki elektrycznej. Ekspresy przelewowe Bardziej zaawansowane od kawiarek są ekspresy przelewowe – to już pełnoprawne urządzenia małego AGD. W prostszych wariantach filiżankę ulubionego napoju przygotujemy tylko z kawy zmielonej, a w bogatszych dostępny jest młynek na kawę ziarnistą. Dla prawdziwego smakosza kawy aromat świeżo zmielonych ziaren może być wystarczającą zachętą do zakupu droższego modelu. Ekspres przelewowy ma tę zaletę, że zaparzoną już kawę może podgrzewać. Dodatkowe walory ekspresów przelewowych, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem to na przykład funkcja regulacji temperatury parzenia wody i mechanizmy zabezpieczające, takie jak blokada kapania i funkcja automatycznego wyłączenia chroniąca przed przegrzaniem. Niektóre urządzenia są też wyposażone w system zapamiętywania i opcję zaprogramowanego startu. Ekspresy ciśnieniowe Ciśnieniowe ekspresy do kawy to już wyższa szkoła jazdy – ale nie z racji skomplikowanej konstrukcji. To nadal intuicyjne w obsłudze, proste w utrzymaniu i konserwacji sprzęty, tyle że w porównaniu z kawiarkami czy ekspresami przelewowymi oferują możliwość przygotowania większej ilości różnych rodzajów kawy – espresso, latte, cappuccino… Zakup ekspresu ciśnieniowego należy poprzedzić wyborem konkretnego typu urządzenia – w tej grupie małego AGD występuje bowiem kilka podkategorii. Wybór ten będzie miał kluczowe znaczenie, bo będzie się na nim opierał cały proces parzenia kawy, jak i rodzaj kawy, w jaką trzeba będzie się zaopatrywać. Ekspresy ciśnieniowe kapsułkowe Przykładowo, decydując się na automatyczny ekspres kapsułkowy na ogół przywiązujemy się do oferty jednego producenta i musimy kupować kapsułki, czyli pojemniki ze zmieloną kawą, pasujące do posiadanego urządzenia. Zaletą tego rozwiązania jest za to szybkość działania, łatwość konserwacji i duży wybór napojów kawowych. Ekspresy ciśnieniowe automatyczne Bardziej uniwersalne ekspresy automatyczne pozwalają na swobodny wybór producenta kawy. Możemy też stosować zarówno kawę zmieloną, jak i ziarnistą – co więcej, w niektórych modelach można ustawić, jak drobno ziarna mają być mielone w młynku, aby wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu. Co ważne, taki ekspres posiada na ogół dwie dysze wylotu kawy, co pozwala uzyskać dwie filiżanki napoju jednocześnie. Ekspresy ciśnieniowe kolbowe Wreszcie, ekspresy kolbowe – te wymagają nieco więcej zaangażowania po stronie użytkownika: kawę należy ubić w specjalnym, zdejmowalnym dozowniku, który po zaparzeniu najlepiej od razu opróżnić. Nie licząc tego sposób działania urządzenia jest ten sam i polega na przepuszczaniu wody pod ciśnieniem przez filtr z kawą. Ciśnienie wody jest zresztą jednym z najważniejszych parametrów technicznych ekspresów ciśnieniowych. Im wyższe, tym wydajniejszy proces parzenia kawy, a sam napój smaczniejszy – urządzenie może wydobyć z ziaren więcej smaku i aromatu. Kupując ekspres automatyczny, warto zastanowić się nad mechanizmem spieniania mleka. W jednych modelach zastosowano wewnętrzne pojemniki, w innych są wyprowadzone na zewnątrz dysze, przez które można przepuścić parę wodną i spienić mleko w filiżance. Inne warte uwagi funkcje to na przykład obecność filtra wody, mechanizm regulacji temperatury kawy czy automatyczny program odkamieniania. W bardziej zaawansowanych modelach mamy też możliwość sterowania pracą urządzeń za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ekspresy ciśnieniowe są też dostępne w wariantach do zabudowy. To rozwiązanie dla użytkowników planujących wyposażenie do nowej kuchni lub odświeżających jej wystrój. Kupując ekspres do zabudowy należy liczyć się już z większymi gabarytami i kosztem nabycia urządzenia. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert