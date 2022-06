Eleganckie klapki na lato, które z powodzeniem sprawdzą się w biurze

Modne klapki w sezonie lato 2022

Jakie konkretnie modele są w tym sezonie na topie? Najmodniejsze są klapki nawiązujące do stylu retro. Z kwadratowym noskiem, na kwadratowym obcasie lub słupku. Obcas to kolejny modny akcent – klapki na szpilce czy słupku są nieodłącznym elementem letnich stylizacji wszystkich fashionistek. Miłośniczkom stylu rodem z lat 70. Do gustu powinny przypaść modele na koturnie lub platformie z mocno zabudowanym przodem. One najlepiej wyglądają w towarzystwie zwiewnych sukienek w stylu boho, eleganckich spodni palazzo, a także klasycznych jeansów.