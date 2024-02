Esencja skuteczności – wybierz serum dopasowane do potrzeb Twojej skóry

Jeśli dążymy do uzyskania rozświetlonej i pozbawionej przebarwień cery, która wygląda młodo i zdrowo, to do codziennej rutyny pielęgnacyjnej warto wprowadzić serum zawierające witaminę C. Składnik ten działa antyoksydacyjne i rozjaśniająco, a dodatkowo stymuluje syntezę kolagenu. Nowe serum korygująco-rozjaśniające VITAMIN ACTIV Cg od Avène zawiera bardziej stabilną formę witaminy C - witaminę Cg w stężeniu 1,8% (o działaniu antyoksydacyjnym odpowiadającym 20% "zwykłej" witaminy C). Serum zostało dodatkowo wzbogacone o niespotykane połączenie bakuchiolu, uznawanego za roślinną alternatywę dla retinolu, korygującego zmarszczki oraz niacynamidu odbudowującego komórki, który zmniejsza widoczność przebarwień. Dzięki tak komplementarnemu połączeniu składników aktywnych serum zapewnia skórze natychmiastowy efekt blasku. Aksamitna, delikatnie pachnąca konsystencji, zapewnia komfort i stanowi dobrą bazę pod makijaż, a wegańska i zawierająca 94% składników pochodzenia naturalnego formuła jest odpowiednia dla skóry wrażliwej.