Eva Mendes zareagowała na wpis fanki Ryana Goslinga. "Dziękuję ci za ten post"

Eva Mendes i Ryan Gosling – normalna para

Wśród zachwyconych związkiem Goslinga i Mendes znalazła się fanka tego pierwszego. Ostatnio dziewczyna – z tego, co wiadomo, pochodząca z Włoch – opublikowała zdjęcie zakochanych z czerwonego dywanu. Podpisała je kilkoma uroczymi zdaniami, co nie przeszło uwadze samej Evie Mendes. Aktorka nie tylko "polajkowała" fotografię, ale jeszcze pokusiła się o komentarz.

"To takie słodkie z twojej strony. Dziękuję ci za ten post. Co za piękne wspomnienie. Nigdy nie lubiłam czerwonych dywanem. Zawsze przyjmowałam to 'ochronne' spojrzenie, ale dokładnie pamiętam, jak wtedy ludzie krzyczeli jego imię, ja zapomniałam o całym świecie i nie mogłam oderwać wzroku do Ryana. Patrzyłam na niego i straciłam na chwilę rozum" – wyznała aktorka.