Ewa Szabatin pokazuje, jak na zdjęciach oszukać rzeczywistość. Wideo robi furorę w sieci

Ewa Szabatin wstawiła na swój profil na Instagramie wideo przedstawiające triki, które sprawiają, że ciało wygląda lepiej na zdjęciach. Dodała też opis, który entuzjastycznie przyjęły jej fanki. Co napisała?

Ewa Szabatin, choć zasłynęła jako tancerka "Tańca z gwiazdami", to teraz bardziej znana jest ze swojej działalności na Instagramie. Konto celebrytki obserwuje ponad 60 tys. użytkowników zainteresowanych jej radami na temat zdrowia, mody i urody. Jej najnowszy, nieco kontrowersyjny post, robi w sieci prawdziwą furorę.

Ewa Szabatin pokazuje, co zrobić, aby dobrze wyglądać na zdjęciach

Ewa Szabatin zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerowała m.in. Mateuszowi Damięckiemu i Przemysławowi Sadowskiemu. Później wzięła także udział w programie "Ranking gwiazd", a 2009 roku zadebiutowała jako projektantka mody. Teraz jest blogerką. Swoją działalność w sieci prowadzi pod nazwą Fit Fashion Freak. Była tancerka propaguje zdrowy tryb życia - regularnie ćwiczy, przygotowuje zdrowe posiłki i podróżuje, co na bieżąco relacjonuje w sieci.

I to właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych Ewa Szabatin podzieliła się filmikiem, na którym pokazuje, jakie pozy przybrać, aby korzystnie wychodzić na zdjęciach. Gwiazda, jak sama pisze, pragnie uzmysłowić kobietom, że nikt nie jest idealny i wiele zależy od sposoby ustawienia się przed obiektywem.

"Zmień minę, wciągnij brzuch, stań na palcach, podciągnij gacie, wypnij tyłek, skrzyżuj nogi i masz! BOOM! Już kiedyś Ci pokazywałam, że dużo zależy od tego jak się ustawisz do zdjęcia. Że nie zawsze to, co tu widzisz jest REAL - napisała pod wideo była tancerka, a teraz fit-blogerka. "Mam 160 cm wzrostu, mocne nogi i trochę cellulitu. Jak stanę na płasko, założę takie gacie (które jeszcze bardziej skracają nogi), spuszczę brzuch, to wyglądam jak ciapa/kurdupel! Ale umiem oszukać widza! Dlatego dziś mała lekcja tego co możesz zrobić, by lepiej wyglądać, pozując do fotki" - zwróciła się do fanek.

Na koniec zaapelowała jednak, aby nie porównywać się do innych i w pełni akceptować siebie. "Nie porównuj się do tego co tu widzisz, bo to niezdrowe. Jeśli chcesz to poćwicz pozowanki dla zabawy i zobacz sama, jak zmienia się Twoja sylwetka. Każda z nas jest PIĘKNA! Każda z nas jest SEXY! Dbaj o zdrowie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne!" - poprosiła obserwatorki Szabatin.

Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy. W większości są to miłe słowa skierowane bezpośrednio do gwiazdy. "Całym sercem popieram to, co robisz", "Super, że o tym mówisz", "I jak Ciebie nie kochać Ewuniu" - czytamy pod postem.

