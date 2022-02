Facet w klubie nocnym. Porażająco prosta instrukcja obsługi

***

- Żaden pracownik klubu nie miał prawa wziąć do ręki karty klienta ani wbić za niego PIN-u. Podobnie z dotykaniem pieniędzy i portfela. Nawet gdy pan był w bardzo złym stanie i miał problem z dokonaniem płatności. Groziły za to wysokie kary. Chodziło o to, by później na monitoringu było widać, że klient sam płacił i nikt go do tego nie zmuszał - tłumaczy Marta.