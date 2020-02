Fanka skrytykowała zdjęcie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Takiej riposty nikt się nie spodziewał

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan są jedną z popularniejszych par w polskim show-biznesie. Często chwalą się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami, które niejednokrotnie wywoływały zachwyt wśród fanów. Tym razem jednak padły słowa krytyki.

Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim profilu na Instagramie opublikowała nowe zdjęcia z Radosławem Majdanem. Wydają się na nich beztroscy i szczęśliwi. Ciąża "Perfekcyjnej Pani Domu" z pewnością służy im obojgu. Jedna z fanek ma jednak zastrzeżenia co do fotografii.

Takiej reakcji z pewnością nikt się nie spodziewał. Zwykle tego typu zarzuty pozostają ignorowane przez gwiazdy. Rozenek-Majdan zyskała swoją ripostą w oczach fanów. "Super dystans. Tak trzymać", "Ten dystans do siebie, brawo! Nie każdy go ma", "Pani to ma najlepszą ripostę ever" – komentowali.