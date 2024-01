Farbowanie siwych włosów – częstotliwość, metody, farby. Wszystko, co musisz wiedzieć!

Utrata naturalnych barwników to kwestia indywidualna organizmu i niekiedy już po 30. roku życia niektórzy wybierają koloryzację. Włosy siwe charakteryzują się kilkoma charakterystycznymi cechami, co ma wpływ na ich właściwe farbowanie, a także skuteczną pielęgnację. Jak często można farbować włosy siwe, jakich produktów używać w tym celu i co można zastosować w zamian?