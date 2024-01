Ferie na każdą kieszeń? Tak, jeśli zaoszczędzicie na sprzęcie

W Białce Tatrzańskiej najdroższe noclegi

Ile zamierzamy wydać na zimowy urlop? 43 proc. osób deklaruje wydatek do 1,5 tys. zł na osobę. 33 proc. chce przeznaczyć do 3 tys. zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny, a 15 proc. ankietowanych do 4,5 tys. zł. Tylko co dziesiąty Polak zamierza przekroczyć 4,5 tys. zł na osobę.