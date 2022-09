Fetor z kosza ulotni się na zawsze. Wysyp na dno

Utrzymanie porządku w kuchni to absolutna podstawa. Tam, gdzie przechowujemy i przetwarzamy żywność, musi być wręcz sterylnie. Brudne blaty, pokryte tłuszczem szafki, przypalona kuchenka czy dawno niemyta deska do krojenia to przepis na problemy żołądkowe. Nie wspominając o tym, że w czystej przestrzeni jest po prostu przyjemniej.