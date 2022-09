Przechowujesz żywność w pojemnikach po lodach? Nigdy więcej tego nie rób

Konkretne opakowania sklepowe dostosowane są do przechowywania dedykowanej dla nich żywności. Na przykład w pudełku po lodach nie wolno umieszczać potraw z wysoką zawartością tłuszczu. Jednorazowe opakowania nie są też przystosowane do tego, by myć je w zmywarce. Ponadto umieszczanie gorących dań może sprawić, że wprost do żywności przedostaną się mikrodrobiny plastiku. Takich pojemników nie można również zamrażać.