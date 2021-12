Filtry samochodowe stworzone z myślą o alergikach. Rozwiązanie marki Bosch

Alergia zwiększa ryzyko wypadku!

Reakcje alergiczne są szczególnie uciążliwe, ale i niebezpieczne podczas prowadzenia samochodu. Łzawienie oczu znacznie ogranicza widoczność i dekoncentruje, a kichnięcie sprawia, że na kilka sekund tracimy kontrolę nad sytuacją za kierownicą. Jeśli poruszamy się z prędkością 100 km/h, to podczas jednego kichnięcia przejeżdżamy ok. 20 m bez panowania nad tym, co dzieje się wokół. Każda taka sytuacja to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego i innych.