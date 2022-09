Franciszkanie ostrzegają, że to grzech. Mówią do właścicieli mieszkań

- Człowiek zawsze jest odpowiedzialny za to, co robi, ale niektórzy myślą: moje życie, moja sprawa, mój grzech, nie interesuje mnie życie innych. Straciliśmy współodpowiedzialność za to, co robią inne osoby. Wydaje nam się, że nie jesteśmy kompletnie odpowiedzialni za to, co robią. Jednak co innego przeczytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego - słyszymy na nagraniu wypowiedź o. Chodkowskiego.