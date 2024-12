Gdzie wyrzucić soczewki? Większość popełnia błąd

Soczewki kontaktowe są produktem medycznym, który nie ulega biodegradacji. Choć wiele osób wyrzuca je do kanalizacji, jest to bardzo duży błąd. Kanalizacja nie jest właściwym miejscem zużytych soczewek.

Blistry po soczewkach, które są z plastiku, także powinny trafić do żółtego pojemnika . Jeżeli blister ma jednak metalowe wieczko, najpierw należy je oddzielić od części plastikowej i również wyrzucić do żółtego pojemnika.

Inaczej jest w przypadku opakowań po blistrach, które najczęściej są kartonowe. Te powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier. Pozostałości po płynach do soczewek kontaktowych można natomiast wylewać do toalety bądź do zlewu.