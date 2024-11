Wciąż popełniasz ten błąd? Tam nigdy nie wrzucaj gąbek do naczyń

Gdzie wyrzucać gąbkę do naczyń?

Prawidłowa segregacja śmieci to obowiązek każdego z nas. Jest to ważna kwestia, która pozwala zminimalizować zagrożenie dla środowiska. Dlatego tak istotne jest, aby wszystkie odpady trafiły do odpowiednich pojemników. Jeśli chodzi o segregację to przedmiotem, z którym mamy często problem jest zwykła gąbka do naczyń. To jedno z tych akcesoriów kuchennych, które wymieniamy dosyć często. Wszystko za sprawą tego, że szybko się zużywa i jest siedliskiem wielu bakterii.

Najczęściej wykonana jest z materiałów syntetycznych, jednak nie nadaje się ona do recyklingu. To oznacza, że nie może trafić do żadnego worka z segregowanymi śmieciami. Ze względu na swój materiał oraz zastosowanie powinna trafić tylko do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Jednak ważne, aby wyrzucając ją, była sucha.

Co z innymi gąbkami?

Gąbki do ciała, do sprzątania, do tablicy czy do samochodu. Rodzajów jest wiele, ale zastosowanie mają podobne. To oznacza, że żadna z nich nie nadaje się do recyklingu, a tym samym jest odpadem niesegregowanym. Dlatego tak jak w przypadku gąbki do naczyń, wszystkie inne powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Natomiast jeśli chodzi o gąbkę tapicerską, która znajduje się w siedziskach czy materacach, również powinna trafić tam, gdzie wszystkie inne (czarny worek). Najlepiej umieścić ją do pojemnika w pociętych kawałkach. W przypadku gdy jej rozmiary są dużo większe, można bez problemu oddać ją do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsce, które zajmuje się przyjmowaniem odpadów, które trudno samemu zutylizować lub się do tego nie nadają.

