George'owi Michaelowi postawiono nagrobek. Zrobiono to dopiero po pięciu latach od śmierci artysty

George Michael z pewnością należy do najpopularniejszych artystów na całym świecie. Jako członek zespołu Wham! i autor utworów, takich jak: "Wake Me Up Before You Go-Go", "Careless Whisper" czy świątecznego "Last Christmas", wpisał się do historii muzyki i do dziś został zapamiętany przez wielu. 25 grudnia 2016 roku zmarł w swojej prywatnej posiadłości w Goring-on-Thames. Miał 53 lata.