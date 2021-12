Ida Nowakowska wspiera Tomasza Kammela po stracie ojca. Doskonale wie, co czuje

Pod koniec ubiegłego tygodnia media obiegła informacja o śmierci ojca Tomasz Kammela. Na razie nieznana jest przyczyna śmierci 75-letniego Christiana Kammela, a prezenter TVP do tej pory nie odniósł się do tej osobistej tragedii. Niewątpliwie jednak dziennikarz musi przeżywać obecnie niezwykle trudne chwile, ponieważ był bardzo zżyty z ojcem i nie raz podkreślał, że to najważniejszy mężczyzna w jego życiu.