Hamburgeryzacja miłości, czyli fajnie, ale bez zobowiązań. "Każdy ma swoje życie"

Zdaniem psycholog wszystko zależy od tego, z czego wynikała relacja typu situationship, tzn. jakie były jej podwaliny: czy było to chwilowe nieangażowanie się w nową relację np. po ciężkim związku? Może był to lęk przed bliskością, który można przepracować? A może świadoma decyzja, że chcę budować znajomość "na chłodno"? – Jeśli nasz situationship wynika z tego, że potrzebujemy (albo druga strona potrzebuje) czasu, by się do kogoś zbliżyć, to rokuje dobrze. Ale jeśli jest to wybór związany z potrzebą niezależności i niechęcią do więzi, to już znacznie gorzej dla drugiej strony – mówi Kucewicz.