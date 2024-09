Hit jesieni. Szpilki Cichopek podkręcą każdą stylizację

Katarzyna Cichopek przyciąga uwagę swoimi perfekcyjnie dobranymi stylizacjami. W programie śniadaniowym "Halo tu Polsat" zaprezentowała się w zestawie, który doskonale łączy elegancję z codziennym szykiem, a kluczowym elementem tego looku okazały się szpilki w panterkę – najmodniejszy dodatek tego sezonu.

Klasyka z modnym akcentem

W stylizacji Cichopek dominuje klasyka – beżowa marynarka oversize o prostym kroju, do której dobrała jasne spodnie oraz delikatną bluzkę w odcieniach bieli.

Włosy, które ułożyła w delikatne fale, dodają jej kobiecości, a zarazem nonszalancji. Makijaż z kolei podkreśla zimową urodę aktorki – subtelnie zaznaczone oczy i usta w neutralnym odcieniu dopełniają całości, dodając świeżości i elegancji.

© AKPA | AKPA

Szpilki w panterkę

Jednak to właśnie dodatki – zwłaszcza szpilki w panterkę – dodają całości charakteru, przełamując klasykę odważnym, nowoczesnym detalem.

Panterka to jeden z tych wzorów, który co jakiś czas powraca do modowych trendów, zawsze jednak w nowej odsłonie. Stylizacja w zwierzęce printy to powrót do mody lat 90. Na początku lat 2000. panterka nie była mile widziana. Kojarzyła się przede wszystkim z kiczem i taniością.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na planie © AKPA | AKPA

Kilka sezonów temu zwierzęce printy wkupiły się w łaski i najpierw opanowały wybiegi, a następnie popularne sieciówki odzieżowe oraz ulice. Co ciekawe, nadal nie wypadają z trendów. Wręcz przeciwnie — w tym sezonie gwiazdy coraz chętniej sięgają po dodatki w panterkę. To absolutny must have na jesień.

Cętki zyskują na popularności nie tylko w odzieży, ale przede wszystkim w dodatkach. Szpilki, które wybrała Katarzyna Cichopek, idealnie wpisują się w ten trend. Są odważne, przyciągają uwagę i dodają pewności siebie.

© AKPA