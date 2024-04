Gilon niczym Pamela Anderson. Pokazała nagranie z plaży

Karolina Gilon odznacza się poczuciem humoru i ogromnym dystansem, co nietrudno zauważyć, śledząc jej profil na Instagramie. Często publikuje tam zabawne rolki . Od niedawna zaczął w nich występować jej ukochany – Mateusz Świerczyński (sportowiec i były uczestnik prograu "Love Island. wyspa miłości).

Ostatnio para zaprezentowała nietypowy sposób na podryw. On udawał, że się topi, ona ruszyła mu na ratunek. Scena wzięta prosto ze "Słonecznego patrolu". Prowadząca "Love Island" wskoczyła nawet w specjalny kostium kąpielowy.

Gilon zrezygnowała na chwilę z bikini , które wprost uwielbia, by wcielić się w bohaterkę ze "Słonecznego patrolu". Włożyła bowiem jednoczęściowy kostium kąpielowy w charakterystycznym, jaskrawym odcieniu czerwieni ("baywatch red").

Pod nagraniem Karoliny Gilon pojawiła się masa komentarzy. "Po prostu wymiatasz. Zazdroszczę urody, figury!", "Zjawiskowa", "Pamela Anderson przy tobie wymięka", "Prawdziwa laska ze słonecznego patrolu", "David i Pamela w akcji", "Cudownie się na was patrzy" – czytamy komplementy zostawione w sekcji komentarzy.

