Horoskop dzienny na poniedziałek 23 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka Na dzień przed Wigilią niektórym znaku zodiaku się poszczęści, na inne czekają złe wieści. Przeczytaj horoskop dzienny na poniedziałek 23 grudnia i sprawdź, co cię czeka. Horoskop dzienny na 23 grudnia (123RF) Baran Barany mają na dziś kartę Umiarkowania, a to znaczy, że będą w równowadze psychicznej,emocjonalnej, w spokoju, harmonii i stabilizacji, będą miały poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z dobrze przeżytego dnia. Byk Zamiast się cieszyć i radować tym świątecznym nastrojem, Byki będą dziś jakieś przygnębione, zamyślone, lekko zdołowane, a może po prostu przemęczone nawałem obowiązków i zadań lub zwyczajnie niewyspane. Bliźnięta Bliźnięta dostaną dziś życiową lekcję, nauczkę lub reprymendę od kogoś, z kim muszą się liczyć, a więc uszy po sobie i bez zbędnych dyskusji przyjmijcie to strofowanie, bo popłynie z tych słów czysta prawda. Rak najdziesz się dziś w trudnej sytuacji i nie będziesz wiedzieć jak się zachować czy jak z niej wybrnąć z twarzą, uda Ci się to, jeśli zachowasz wysoką kulturę osobistą i nie dasz się wyprowadzić z równowagi. Lew Lwy na ostatnią chwilę przed wolnymi świątecznymi dniami, będą biegały po urzędach, załatwiając nie cierpiącą zwłoki sprawę, jakby nie można było się tym zająć kilka dni temu, ale na szczęście załatwicie. Panna Panny jako te wyjątkowo obowiązkowe, skrupulatne i pedantyczne osoby będą chciały dziś wyjść z siebie,rozdwoić się, zapracować niemal na śmierć, byleby tylko zrobić wszystko perfekcyjnie, na ostatni guzik. Waga Wagi, jak to zwykle one, będą dziś wyważone emocjonalnie, zasadnicze, zrównoważone, spokojne i poukładane, jakby ta przedświąteczna gorączka, rozgardiasz i zabieganie zupełnie ich nie dotyczyły-słowem luz. Skorpion Dla osób spod znaku Skorpiona dzisiejszy dzień będzie takim kończącym pewien problematyczny okres w ich życiu, a więc będziecie mogły w końcu odetchnąć z ulgą, uspokoić się i wyciszyć, czyli kamień z serca. Strzelec Strzelce dziś będą mniej rozbiegane i chaotyczne niż zwykle, bo co miały do załatwienia, już załatwiły, a resztę zadań do wykonania na dziś zrobią w wolnym tempie, zabraknie więc im pretekstu do roztrzepania. Koziorożec Koziorożce jeszcze dziś skupią się na swoim ulubionym zajęciu jakim jest praca zawodowa, ewentualnie na pracy i obowiązkach domowych, ale Wy lubicie ten kierat i wcale się od niego nie próbujecie wymigiwać. Wodnik Wodniki nawet w ostatni dzień przed Świętami będą próbowały unikać obowiązków, a gdyby tylko mogły, ukryłyby się przed resztą domowników gdzieś w szafie albo w garażu, byleby tylko niczego od nich nie wymagać. Ryby Rybki już dziś będą w wesołym, świątecznym nastroju, do wszystkiego będą podchodzić z entuzjazmem i radością, będą miały mnóstwo zapału nawet do zwykłych czynności domowych,to się właśnie nazywa szczęście.