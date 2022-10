Ich konfliktem żyła cała Polska. Tak Danuta Martyniuk mówi dziś o byłej synowej

Danuta Martyniuk miała wielki konflikt z byłą synową

- To małżeństwo to była pomyłka. Ja od początku miło powitałam Ewelinę, bo nie miałam córki, a bardzo chciałam mieć, ale od razu mówiłam, że za krótko się znają, żeby brać ślub. Ale ona ze wsi i jej rodzice chcieli wesela. Przecież ma być wesele, bo co ludzie powiedzą! A przecież oni już przed ślubem się nie dogadywali. Ja nawet raz salę weselną odwoływałam, bo tak się kłócili - powiedziała Danuta Martyniuk "Faktowi".