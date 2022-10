Danuta Martyniuk komentuje ślubne plany syna. "Ma już swoje lata"

Zenek Martyniuk o zaręczynach Daniela. "Nie wiem, jak to skomentować"

Dotychczasowe wybryki Daniela sprawiły, że Zenek Martyniuk podszedł sceptycznie do jego relacji z nową partnerką. Uprzedził syna, że nie sfinansuje kolejnego hucznego wesela, ponieważ jego poprzednie małżeństwo nie trwało nawet dwóch lat. To jednak nie zniechęciło zakochanych do organizacji wymarzonej ceremonii. Stwierdzili, że sami ją opłacą.