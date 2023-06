Idealne okulary przeciwsłoneczne – jak je znaleźć?

Okulary dopasowane do nastroju

Jak widzicie, nie jesteśmy zwolenniczkami przypadkowego wyboru oprawek. W końcu okulary to rodzaj biżuterii, którą ozdabiamy oczy, o których przyjęło się mówić, że są zwierciadłem duszy. Jak więc to, co ma stanowić ich oprawę, miałoby być przypadkowe, pierwsze z brzegu, nieprzemyślane? Okulary przeciwsłoneczne to rzucający się (nomen omen) w oczy dodatek do stroju. Stanowi nie tylko praktyczną ozdobę, ale także formę komunikacji ze światem. Współcześnie okulary odgrywają podobną rolę jak niegdyś wachlarze. Są w stanie ukryć wyraz naszej twarzy, sprawić, że dla świata staniemy się nieodgadnione. Z drugiej strony dzięki nim możemy bawić się z innymi, kokietować, uchylać rąbka tajemnicy, kusić i wabić tylko po to, by za chwilę znowu schować za nimi wzrok i wznieść wokół siebie aurę tajemniczości.