laptop + 2 lenovotanie laptopy Redakcja WP Kobieta 59 min. temu Idealni towarzysze – ultralekkie i wszechstronne laptopy Yoga Zbliżają się Święta i czas pomyśleć o odpowiednich prezentach. Wszystkim tym, którzy szukają pomysłu na podarek, przybywa z odsieczą Lenovo ze swoją ofertą wygodnych, lekkich i uniwersalnych ultrabooków. Naszych nowych przyjaciół. Share Źródło: materiały partnera Laptop podarowany jako prezent to znakomity pomysł. Dzięki swym wydajnym podzespołom, może służyć nie tylko do pracy, ale także do rozrywki po godzinach biurowych. Takie urządzenie ucieszy każdego, kto szuka wszechstronnego towarzysza na każdą okazję. Udowodnimy to zresztą już za chwilę. Lubimy ładne prezenty Prezent musi być ładny. Nie tylko gustownie zapakowany, ale też zachwycający swoją prezencją. Zwłaszcza w momencie, w którym jego właścicielka wyjmuje go z torebki. Do której to torebki oczywiście powinien się zmieścić przy okazji zbytnio jej nie obciążając. Na szczęście czternastocalowe, ważące niewiele ponad kilogram ultrabooki Lenovo bez problemu dają się nosić w każdej damskiej torbie. I urody też im nie brakuje dzięki wysokiej jakości wykonania oraz świetnemu wzornictwu, do jakiego przyzwyczaił nas ten producent. Nasz wierny towarzysz Ultrabook, lekki i mobilny, to nie zwykłe narzędzie. To wierny towarzysz, nie mniej potrzebny od smartfona i przewyższający go w bardzo wielu sytuacjach. Na przykład w kuchni. Wyobraźmy sobie, że przygotowujemy składniki do naszej potrawy, nadzorujemy gotowanie, pieczenie lub smażenie. A z nami nasz zgrabny i śliczny Lenovo Yoga Slim 7. Większy niż smartfon, więc nie musi stać bardzo blisko by było cokolwiek widać i słychać. Na pewno nie padnie ofiarą kuchennych zabrudzeń. Na nim zaś nasz ulubiony serial, kulinarny kanał na YouTube, nowy przepis, który chcemy wypróbować albo nawet przyjaciółka na Skype, która też akurat krząta się w kuchni ze swoim własnym elektronicznym towarzyszem. Od razu raźniej, prawda? Smartfon nam tego nie da, podobnie jak większy, cięższy i mniej przenośny laptop służbowy. Przyjaciel na każdą okazję Nasz urodziwy laptop od Lenovo powędruje z nami wszędzie, nie tylko do kuchni. I całkiem odmieni nudne, rutynowe czynności, takie jak codzienna porcja ćwiczeń. Towarzysz powinien być nie tylko wierny i nieustannie przy nas, ale też umilać nam czas. A także ułatwiać życie. I zakupy. Zwłaszcza zakupy. Dziś mnóstwo rzeczy kupujemy w sieci, bo tam jest często taniej. Niestety, oferta produktów jest tak duża, że trochę czasu spędzimy na jej przeglądaniu. I naprawdę nie chcemy tego robić na smartfonie, prawda? Ileż można się bawić w powiększanie i przesuwanie obrazka, żeby dokładnie obejrzeć tę jedną sukienkę na małym ekranie? Na szczęście nie musimy się męczyć, bo jest z nami śliczny, żelaznoszary Lenovo Yoga S940 z ekranem dotykowym w rozdzielczości FHD, który ma tylko 12 milimetrów grubości i wyjątkowo kompaktową konstrukcję, nawet wśród 14-calowych ultrabooków. Na jego wyświetlaczu perfekcyjnie widać wszystkie szczegóły. I w jego przeglądarce można bezproblemowo uruchomić te nowoczesne wtyczki, które w sklepach z kosmetykami czy okularami pozwalają przymierzyć do swojej twarzy interesujący nas towar. Wanna, łóżko – zabierz go wszędzie A zdjęcia? Przecież i tu bez naszego najlepszego elektronicznego przyjaciela ani rusz. Smartfonem zdjęcia się robi, owszem, ale nie wrzucimy ich na Instagrama czy Facebooka tak od razu. I jeśli chcemy czegoś więcej niż najbardziej podstawowy filtr, to potrzebujemy komputera. Żeby obrobić, wykadrować a może nawet trochę podretuszować fotografię dla lepszego efektu. Na szczęście nasz towarzysz Yoga S940 potrafi to wszystko, a jego wyświetlacz wyjątkowo wiernie odwzorowuje kolory. Nadaje się nawet do zastosowań profesjonalnych dzięki bardzo szybkiemu procesorowi i dużej ilości pamięci RAM! Naszego bardzo przenośnego elektronicznego przyjaciela możemy ze sobą zabrać nawet tam, gdzie nie zabieramy nikogo innego. Do kąpieli. Sól nam ją spieni, świece zapachowe nadadzą klimatu, a ultrabook postawiony obok zagęści przyjemną atmosferę odtwarzając nam ulubioną muzykę ze swoich przestrzennych głośników Dolby Atmos. Prawdziwy, pełny relaks? Niemożliwy bez naszego Lenovo. Pamiętajmy jednak, że nie jest wodoodporny, więc odpada oglądanie śmiesznych filmików z YouTube po zanurkowaniu z nim pod wodę. A potem do łóżka. I tutaj też razem. Zwłaszcza z wyjątkowo ładnym Yoga C940, od którego obudowy z piaskowanego aluminium nie można oderwać wzroku. A przynajmniej do czasu, gdy odchylimy ekran o pełne 360 stopni i zmienimy tego lekkiego ultrabooka w 14-calowy tablet. Świetnie nam się będzie oglądało razem filmy przed snem, zwłaszcza dzięki fantastycznemu soundbarowi, który przytulnie otoczy nas dźwiękiem. I dopiero przed zaśnięciem zadbamy o naszego przyjaciela, który pracował cały dzień na bateriach, trwając wiernie u naszego boku. Na szczęście nie musimy go ładować zbyt często, bo zaawansowany akumulator zapewnia mu nawet do kilkunastu godzin aktywności. A funkcja RapidCharge pozwala uzupełnić moc od zera do połowy nawet w trzydzieści minut. Ta opcja bardzo się przyda, gdy dzieci znów rano porwą naszego C940, złożą go w tablet, bo tak im wygodniej i będą na nim oglądać bajki, grać w gry albo tworzyć nowe arcydzieła za pomocą ich ulubionego gadżetu, czyli wyjętego z gniazda w obudowie pióra cyfrowego. Będzie trochę spokoju, gdy Lenovo się nimi zaopiekuje. Dzień bez najlepszego towarzysza nie byłby tak owocny, ekscytujący i kreatywny. Potrzebujemy takiego przyjaciela jak jeden z ultrabooków Lenovo w naszym życiu. I nie tylko my. Sprawmy sobie lub bliskim najlepszy prezent na Święta. Dajmy szansę prawdziwej przyjaźni.