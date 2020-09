Iga Krefft o hejcie. "Przywieziesz zarazę do Polski"

Igar Krefft o hejcie

Z największą falą krytyki musiała mierzyć się na początku pandemii, kiedy to utknęła w Azji. Wtedy gwiazda relacjonowała próby powrotu do domu na swoich profilach w mediach społecznościowych. " Oficjalnie utknęliśmy w Azji, z czego nie jestem zadowolona. Utknęliśmy w Bangkoku. Jak ktoś z was jest w takiej samej sytuacji, albo zna kogoś, to - proszę - napiszcie mi. Nie wiemy do końca, co robić, a razem zawsze raźniej! Konsulat - nie ma kontaktu, pośrednik od lotu - nie ma kontaktu, linia lotnicza - nie ma kontaktu, infolinia MSZ - nie ma kontaktu" – prosiła o pomoc na swoim profilu na Instagramie.