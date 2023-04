"Inne, ale nie gorsze życie". Przejście na emeryturę może być trudnym momentem

- Mogłam się na nich skupić, trzeba było się nimi zająć, wyprowadzać, a okazało się, że nic mnie tak nie uspokaja, jak długie spacery. Po kolejnej i kolejnej wędrówce wszystko zaczęło się we mnie układać. Bardzo pomogła mi też sąsiadka, która wciągnęła mnie i męża do lokalnego koła seniora, zaczęliśmy jeździć na wycieczki, na które nigdy wcześniej nie było czasu. Miewam jeszcze trudne momenty, bo jak to w tym wieku, czasem coś się chce, a ciało mówi "nie". Jednak zdecydowanie szybciej potrafię to zaakceptować i po prostu idę dalej, póki mogę - podsumowuje.