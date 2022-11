Poszła z wnukiem na basen. Przykre, co usłyszała na swój temat

- Ja zawsze patrzę z punktu widzenia etykiety, a zostało to odebrano jako mój atak na ciało starszej kobiety. Eksponowanie ciała w naszej kulturze jest nieeleganckie i niewłaściwie bez względu na wiek czy płeć. Chodziło wyłącznie o to, a nie o wygląd ciała. Przecież nikt z nas nie jest doskonały. Jeśli kobieta jest piękna, młoda i eksponuje swoje ciało, to jest wulgarne. Jeśli robi to kobieta dojrzała, to bywa groteskowe – twierdzi ekspertka od etykiety.