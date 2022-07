Internautka zapytała się o edukację córek Lewandowskich. Trenerka odpowiedziała

Córki Lewandowskich chodzą do przedszkola? Trenerka zabrała głos

Latorośle Anny i Roberta to już duże dziewczynki, które rosną jak na drożdżach. Klara i Laura zawsze towarzyszą rodzicom, gdy ci wylatują na Majorkę, gdzie znajduje się druga willa Lewandowskich. Nie oznacza to jednak, że na ten czas porzucają edukację. Trenerka zorganizowała niedawno Q&A na Instagramie, gdzie pojawiło się pytanie o to, do jakiego przedszkola chodzą dzieci - czy na czas pobytu w Hiszpanii rodzice załatwiają córkom wakacje? Nic z tych rzeczy!