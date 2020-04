Jada Pinkett Smith zrozumiała, że "nie zna Willa". Wszystko przez pandemię

Jada Pinkett Smith o mężu

W nowym odcinku swojego programu "Red Table Talk" gwiazda skupiła się na tym, co pandemia robi ze związkami. – Muszę być szczera. Jedną z rzeczy, które sobie uświadomiłam, jest to, że tak naprawdę nie znam Willa – oceniła. A dodajmy, że jej małżeństwo trwa 23 lata.

Kiedy matka dopytała Jadę, co ma na myśli, usłyszała, że aktorka tworzyła w głowie jakiś obraz męża, który jest daleki od rzeczywistości. – Trzymasz się swojej idei twojego partnera, a tymczasem masz do czynienia z kimś zupełnie innym – wyjaśniła.

Żona Willa Smitha przechodzi w tej chwili trudny proces "odklejania" fantazji na jego temat od tego, kim on rzeczywiście jest. Twierdzi, że chce go w końcu w pełni zrozumieć. – Na tym polega intymność w związku. Aby dojść do sedna, źródła i odrzucić to, jak postrzegamy ukochanych ludzi – oceniła. Jada wyraźnie zamierza walczyć o swoje małżeństwo. Razem z Willem mają dwoje dzieci, Willow i Jadena.