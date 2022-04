Jadwiga Staniszkis kończy 80 lat. Niegdyś była bardzo blisko z Jarosławem Kaczyńskim

- Mój ojciec siedział w stalinowskim więzieniu, moja mama sama wychowywała troje dzieci, zmienialiśmy miasta, była wyrzucana z pracy... To nauczyło nas szukania wewnętrznej siły, oparcia w sobie i to generuje całą resztę. (...) Zostałam wychowana w ten sposób, że ze swoim życiem można zrobić wszystko. Jak coś nam się nie podoba, to można wyjść i znaleźć coś innego. Ale za wszystkie swoje czyny się odpowiada - mówiła profesor w rozmowie z Dorotą Wellman w książce "Jak być przyzwoitym człowiekiem?".