Będzie kruche jak nigdy. Oto patent kucharzy

Krojenie mięsa wydaje się banalnie proste, wystarczy wziąć nóż i do roboty. Tymczasem okazuje się, że – jak większość czynności w dobrej kuchni – jest to prawdziwa sztuka, od której zależy jakość przygotowanej później potrawy. Jeśli zależy nam na odpowiednim smaku, musimy nauczyć się robić to we właściwy sposób. Dzięki temu mięso podawane w naszym domu już nigdy nie będzie gumowate i nieapetyczne.