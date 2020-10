WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 Iga Świątektenisfemiznim Malina Błańska przed chwilą "Jak mężczyzna". Iga Świątek w ogniu seksistowskich "komplementów" Iga Świątek została zwyciężczynią French Open. Sukces ten spotkał się z salwami zachwytów ze strony komentatorów sportowych – "Iga gra jak mężczyzna” mówili przepełnieni podziwem dla 19-latki z Raszyna. Przy okazji obrażając ją i wszystkie kobiety. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (ONS) Powiedzmy to na początku: Iga Świątek gra jak kobieta. I wygrywa jak kobieta. Bo jest kobietą. Spektakularny, zaskakujący wszystkich sukces jest udziałem kobiet. Również kobiet. Mężczyźni muszą się z tym pogodzić. Nie wszystkim się to udaje. Przy okazji sukcesu Świątek do głosu doszli mężczyźni, których stereotypowe widzenie i skandaliczne nazywanie kobiecego sukcesu dyskwalifikują ich jako komentatorów sportowych na miarę XXI w. i powinni nie być dopuszczani do publicznego, opłacanego komentowania. Ale są. Są w Eurosporcie, w Onecie, w TokFm i wielu innych miejscach. Sugerowanie, jakoby wybitne osiągnięcia sportowe były domeną mężczyzn, a ich osiąganie przez kobiety było pozyskaniem tylko mężczyznom dostępnych kwalifikacji i godne nazwania w ten sposób, jest skandaliczne. Obraża to ciężko pracującą zawodniczkę i wszystkie kobiety słuchające tych komentarzy. Gdy przeczytałam pierwszy tytuł pt.: "Szalony zachwyt komentatorów. Iga gra jak mężczyzna", włączyłam drugi bieg weryfikacji informacji. Nie mieściło mi się w głowie, że doświadczonym komentatorom sportowym z Eurosportu przez gardło mogą przejść tak seksistowskie słowa. Nie znam się na tenisie, szukałam w internecie jakichkolwiek ogólnych informacji, które opisywałyby rzeczywiste różnice między żeńskimi a męskimi rozrywkami. Coś w stylu: mężczyźni mają krótsze rakiety, kobiety grają lżejszymi piłkami. Cokolwiek, co dawałby prawo do wypowiedzenia tego zdania bez dyskryminacyjnego zamiaru. Nie znalazłam. Cieniem nadziei był dla mnie artykuł w "The Guardian", którego dziennikarze podali informację, że serwis Igi jest niespotykanie silny, dorównujący sile męskich serwisów, ale tamten artykuł kończyły słowa: "To są poziomy siły Sereny Williams", czyli… kobiety o potężnej sile, której nie dorównuje wielu mężczyzn. Nie tylko Eurosport. W Onet Wojciech Fibak: "Biorąc pod uwagę różnice dzielące tenis męski od kobiecego, jej uderzenia są absolutnie nadzwyczajne”. Różnice – znaczy przepaść. Dyskredytowanie kobiet, ich pracy, zaangażowania i talentu jest częstym procederem w świecie tenisa. W 2013 roku niemiecki korespondent Michael Neudecker skomentował grę Sabiny Lisicki w starciu z Agnieszką Radwańską na kortach Wimbledonu: "Gdy Radwańska ma dobry mecz, ciągle potrafi przebić na drugą stronę i znowu, i znowu. Gdy Lisicki ma dobry dzień, gra jak mężczyzna, jej potężne serwisy, które zwykle przekraczają 200 km/h oraz mocny forhend są rzadkością w świecie rywalizacji pań". Co naprawdę mówią słowa owych panów? Mówią: to, co dobre jest w tenisie, jest męskie. To tenis męski jest prawdziwym, godnym i wartym tenisem. To szyk, klasa, kasa, podziw i szacunek, a kobiecy to gry i zabawy na świeżym powietrzu, w które nie grają zawodowe tenisistki, tylko przedszkolanki ( choć inne słowo na „p” byłoby właściwsze). Takie kobiety jak Iga Świątek sprawiają, że ci mężczyźni gubią się w swoim systemie tenisowych wartości. Urszula Dębska o tym, dlaczego Polki nie wykonują profilaktycznych badań. Sama robi je dopiero od roku Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze