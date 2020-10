Iga Świątek. Kim jest Polka, która zachwyciła tenisowy świat

Iga Świątek – "geniusz", "czysty talent"

Po zwycięstwie o Idze Świątek tak mówił Wojciech Fibak: "Dokonała czegoś tak niesamowitego, że nawet ja się dziwię. A słowo daję, że rok temu, siedząc na tym stadionie za jej trenerem, miałem czystą wizję, że za rok one znów się zmierzą i wygra Iga. Ale że ona to zrobiła w takim stylu? No geniusz, przeogromny, czysty talent. Iga Świątek jest teraz najlepiej grającą tenisistką na świecie".