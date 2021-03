Jak napisać zaproszenie na urodziny? Pomysły i szablony

Nie sztuką jest kupić gotowe zaproszenia, gdy chcemy zaprosić bliskich na przyjęcie urodzinowe. By kartka była wyjątkowa, warto włożyć w nią nieco pracy i stworzyć ją własnoręcznie. Co warto podkreślić, zaproszenie w stylu DIY (do it yourself - zrób to samemu) będzie tanie, a goście, gdy je otrzymają, poczują się wyjątkowi, ponieważ zobaczą, ile wysiłku włożyłeś w wykonanie kartki. Jak zatem zrobić zaproszenie na urodziny i o czym nie wolno zapomnieć?