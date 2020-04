Jak praca zdalna odbije się na zdrowiu? Pamiętaj o tych zasadach, aby uniknąć kontuzji

Polacy pracują zdalnie już od ponad miesiąca. Istnieją prognozy, że wielu pracodawców zdecyduje się utrzymać ten tryb po pandemii. Warto pamiętać, że praca zdalna może mieć zasadniczy wpływ na naszą postawę.

Wielu z nas radzi sobie nadzwyczaj dobrze w izolacji. Aranżujemy swoje domowe biuro, po pracy praktykujemy jogę przed telewizorem, a wieczorem robimy "domówkę" online i nagle okazuje się, że nasze całe zewnętrzne życie jesteśmy w stanie przenieść do wnętrza mieszkania. Tak zmieniona codzienna rutyna i środowisko może się jednak okazać niezwykle obciążająca dla naszego ciała. Oto kilka rzeczy, na które musisz uważać.

Długotrwałe siedzenie Nie chodzimy do pracy, nie spacerujemy po biurze, nie przemierzamy nawet odległości z parkingu do budynku. Ograniczenie przemieszczania się może doprowadzić do bólu pleców, stawów i mięśni.

Można temu zapobiec regularnie odrywając się od biurka i przechadzając się po mieszkaniu. Możecie ustawić sobie budzik w stałych odstępach czasowych, aby przyzwyczaić się do tej rutyny. Warto też pomyśleć o znalezieniu przestrzeni, która może służyć nam do pracy na stojąco. Może to być parapet lub wysoki blat kuchenny.

Garbienie się przed komputerem Biura w korporacjach zaprojektowane są tak, żeby zwiększyć wydajność pracy. Monitor ustawiony jest na linii naszego wzroku, dzięki czemu zapobiega garbieniu się. Ponadto krzesła są specjalnie wyprofilowane, zapewniając komfort długotrwałego siedzenia. Ciężko jest zapewnić sobie takie warunki w domach. Wielu z nas pracuje na laptopach, przez co nasza szyja jest nieustannie wysunięta w stronę ekranu. Powoduje to ból karku i pleców, a także może prowadzić do trwałego zniekształcenia sylwetki.

Żeby temu zapobiec, musimy zadbać o ustawienie laptopa w taki sposób, żeby się do niego nie schylać. Pamiętajmy też, aby nasze nogi były odstawione pod kątem 90 stopni na podłodze. Warto też rozruszać ramiona kilka razy w trakcie pracy, wykonując delikatne krążenia.

Wpatrywanie się w ekran Jesteśmy zamknięci w domach. Wiele z naszych dotychczasowych rozrywek przepadło. Nie wychodzimy do restauracji, nie spotykamy się ze znajomymi. Siedzimy głównie przed ekranem komputera, telefonu lub telewizora. Objawy suchości oka, bóle głowy i nadwyrężanie wzroku to tylko kilka dolegliwości, które mogą pojawić się w efekcie.

Co 20 minut warto robić sobie 20 sekundowe przerwy, żeby popatrzeć w dal. Eksperci zalecają również zwiększenie kontrastu na ekranach urządzeń mobilnych, żeby zredukować oślepiające światło.

Chodzenie bez butów Praca zdalna wiąże się również ze spędzaniem czasu na boso. Jeśli przed pandemią regularnie nosiłeś obuwie, to nagła zmiana nawyków może mieć widoczne skutki. Nasze ciało jest przyzwyczajone do wspierania się na obuwiu. Bose stopy przez 7 dni w tygodniu, z pewnością wpłyną na naszą postawę. Spowoduje to również dolegliwości bólowe takie jak ból w biodrach, plecach, kolanach i stopach.

Łatwym rozwiązaniem jest włożenie pary kapci, które zapewniają pewne podparcie łuku i amortyzują piętę, aby zrównoważyć chodzenie po twardej powierzchni.

