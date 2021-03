Jak przygotować wielkanocne (i nie tylko) śniadanie

Śniadanie wielkanocne to jedna z najważniejszych w roku okazji, by wspólnie z rodziną zasiąść przy stole. Ze względu na mocno tradycyjny charakter posiłku jego przygotowanie może stanowić nie lada wyzwanie. Zwłaszcza, jeśli gościmy rodziców czy teściów – chcemy, by wszystko było przygotowane jak najlepiej, a komplement "żurek smakuje jak ten, który robiła babcia" jest najwyższym wyróżnieniem, równym co najmniej trzem gwiazdkom Michelin.

Tradycje się nie starzeją

Trudno wyobrazić sobie śniadanie wielkanocne bez kilku żelaznych elementów. Zwyczaje i poszczególne dania mogą różnić się pomiędzy regionami, każda rodzina ma też swoje przepisy i swoje sposoby przygotowywania potraw (niejednokrotnie przekazywane z pokolenia na pokolenie od lat); niektórzy eksperymentują z nowinkami kulinarnymi – ale trzon wielkanocnego śniadania w większości domów pozostaje ten sam.

Przede wszystkim jajka, jeden z symboli Wielkanocy i najbardziej rozpowszechnione danie, podawane w całej Polsce. Jaja na miękko, jaja gotowane na twardo, podawane z farszem (na przykład z pieczarek) lub po prostu z majonezem, jaja dodawane do innych dań – możliwości jest bez liku. Drugim elementem, od którego w części domów zaczyna się całe śniadanie, jest zupa – najczęściej biały barszcz lub żurek, chociaż spotyka się również zupę chrzanową. Oprócz jaj do zupy serwuje się często białą kiełbasę – gotowaną lub pieczoną z czosnkiem. Sama kiełbasa stanowić może całkowicie osobne danie, podawana z dodatkami w postaci ćwikły, chrzanu czy musztardy. Osobnym tematem są wędliny i mięsa na zimno, wędzone lub pieczone; na wielu stołach gości także pasztet (najczęściej z mięsa mieszanego).

Niejednokrotnie, w wielu domach, śniadanie wielkanocne płynnie przechodzi w obiad. Nie oszukujmy się – mamy dużo łatwiej niż nasze prababcie czy nawet babcie. W nowoczesnych kuchniach, z zastępem urządzeń elektronicznych, płytami indukcyjnymi czy elektrycznymi piekarnikami, przygotowanie rodzinnego posiłku dla zebranych gości jest mniejszym wyzwaniem niż ten sam posiłek przygotowywany jeszcze 20 lat temu.

Pozostaje to jednak wyzwanie, chociaż wspomniane nowoczesne wyposażenie kuchni może nam wydatnie pomóc.

Wygoda i oszczędność czasu - urządzenia do przygotowania wielkanocnego (i nie tylko) śniadania

Wypiekacze do chleba

Chleby wypiekane w domu nieporównywalne są z produktami sklepowymi. Przede wszystkim, mamy pełną kontrolę nad składem, uniknąć możemy zbędnych konserwantów czy spulchniaczy. Świeże, chrupkie pieczywo to dodatek, który każde śniadanie podniesie poziom wyżej. A podczas Wielkanocy – czy można wyobrazić sobie bardziej apetyczną formę podania żuru niż w chlebie własnego wypieku?

Tradycyjny wypiek jest niezwykle czasochłonny, dlatego warto sięgnąć po domowe wypiekacze, takie jak UNOLD 68456. W urządzeniu tym wybierać możemy z 16 programów wypieku chleba zwykłego lub z dodatkami, określić wielkość bochenka i dobrać stopień przyrumienienia skórki. Okienko podglądu gwarantuje pełną kontrolę, a duży wyświetlacz LCD oraz fizyczne przyciski ułatwiają obsługę – żaden wypiek nie będzie nam straszny.

Jajowary

Podstawa nie tylko wielkanocnego śniadania to pożywne, bogate w witaminy i składniki odżywcze jajka. Ugotowanie ich jednak może nastręczyć wiele trudności – różnice w temperaturze wody, temperaturze samego jajka, na miękko gotować 4 czy 5 minut, wodę posolić czy dodać kropelkę octu, czy po 12 minutach jajko jest już przygotowane? Z jajowarem takim jak UNOLD 38610 wątpliwości te przestają mieć znaczenie. Urządzenie umożliwia gotowanie do 3 jaj jednocześnie – zgodnie z preferencjami na miękko, twardo lub średnio-twardo. Precyzyjna miarka pozwala na odmierzenie odpowiedniej ilości wody niezbędnej do ugotowania określonej ilości jaj do wybranego stopnia twardości. Jajowar koniec pracy sygnalizuje sygnałem dźwiękowym – nigdy więcej przegotowanych jaj!

Opiekacze

Urządzenie proste w konstrukcji i obsłudze, które potrafi zmienić prostą kanapkę w pysznego, przyrumienionego sandwicza na gorąco – wedle upodobań z serem, z mięsem, jajkami, warzywami czy dowolną kombinacją tych składników. Götze & Jensen SM201X to przykład idealnego opiekacza codziennego użytku. Duża moc 750W gwarantuje szybkość działania, nienagrzewająca się rączka – wygodę obsługi, a nieprzywierająca powierzchnia łatwość utrzymania czystości. Trójkątny kształt płytek grzewczych zapobiega wypadaniu składników z kanapek – a tego nikt nie lubi.

Blendery

Po zdrowe koktajle, smoothies i jogurty z dodatkami nie musimy biegać do kawiarni – dzięki blenderom możemy przygotować je w domowym zaciszu jako śniadanie lub przekąskę w ciągu dnia. Wielofunkcyjność tych urządzeń (krojenie, mielenie, mieszanie, miksowanie, kruszenie lodu) sprawia, że możemy wykorzystać je we wprost niezliczonej ilości potraw. Kompaktowy blender kielichowy Götze & Jensen TB702X o mocy 1200W znajdzie miejsce w każdej kuchni i pokroi, rozdrobni i wymiesza każdy rodzaj składników – łącznie z kruszeniem lodu. Trzy poziomy szybkości (w tym tryb pulsacyjny) oraz możliwość przygotowania również gorących (do 60’C) składników sprawiają, że jest to urządzenie naprawdę uniwersalne.

Sokowirówki

Sokowirówki i wyciskarki wolnoobrotowe to domowy sposób na dawkę naturalnych witamin zawartych w owocach i warzywach – bez konserwantów i słodzików. Z samego soku organizm przyswaja więcej mikroelementów niż z całego owocu i łatwiej je wchłania – a soki tłoczone na zimno są najcenniejszymi składnikami zdrowej diety. Wyciskarka KENWOOD JMP802SI to urządzenie idealne dla wszystkich, którzy chcą do swojego jadłospisu dodać naturalne źródła witamin i składników odżywczych. Nowoczesna konstrukcja zapewnia prostotę obsługi i łatwość utrzymania higieny (zniwelowany problem zapychania się urządzenia), charakterystyczny korek umożliwia zatkanie misy z sokiem i jego dokładne wymieszanie przed nalaniem do pojemnika, szeroka tuba mieści owoce i warzywa w całości, a dodatkowa przystawka do sorbetów pozwala na szybkie tworzenie efektownych deserów z mrożonych składników. Urządzenie idealne!

Jogurtownice

Dzięki jogurtownicom szybko i wygodnie przyrządzimy w domu jogurty, kefiry, a nawet serki -urządzenia te to domowe źródło probiotyków korzystnie wypływających na organizm. Jogurtownica GIRMI YG03 o mocy 20W i pojemności 1260 ml to idealne urządzenie do przygotowania ulubionych jogurtów na bazie zdrowych składników. Do jogurtownicy dołączone jest 7 słoiczków o pojemności 180ml każdy ułatwiających przechowywanie gotowego produktu, by sięgnąć po niego, gdy tylko ma się ochotę.

Tostery

Ciekawym urozmaiceniem każdego – w tym wielkanocnego – śniadania jest zastąpienie zwykłego pieczywa ciepłymi, chrupiącymi, idealnie przyrumienionymi tostami. Z urządzeniami takimi jak Götze & Jensen TO601X możemy zrobić to od ręki, bez wysiłku. Elegancki toster o dużej mocy 900W wyposażony został w 7 różnych programów opiekania – by sprostać indywidualnym oczekiwaniom – oraz odłączany ruszt, umożliwiający podgrzewanie bułek czy croissantów. Wyjmowana tacka na okruchy pozwala zachować czystość i higienę.

Ekspresy do kawy

Dzięki domowym ekspresom ciśnieniowym nie musimy wybierać się do kawiarni, by cieszyć się smakiem i aromatem idealnej kawy. Jednym z mocniejszych kandydatów do najlepszego domowego ekspresu jest DELONGHI Dinamica ECAM 350.35.W

Ekspres DeLonghi wyposażony w cichy, wytrzymały młynek z 13-stopniową regulacją mielenia oraz innowacyjny system grzewczy Thermoblok dzięki idealnej temperaturze gwarantuje najlepszą jakość i wyciągnięcie wszystkiego co się tylko da z ziaren kawy. System spieniania mleka Capuccino pozwala na dodatek w postaci gęstej, kremowej pianki, a dedykowane przyciski wyświetlacz LCD zapewniają intuicyjna obsługę urządzenia. Urządzenie zapamiętuje także preferowane wielkości przygotowywanych napojów – cappuccino, doppio, espresso, kawy czarnej, latte, latte macchiato, long, lungo, ristretto czy spienionego mleka.

Czajniki

Jeśli ktoś nad kawę przedkłada napary ziołowe i herbaty, lepszym wyborem będzie czajnik. Urządzenie, które znajduje się każdej kuchni – ale czajnik czajnikowi nierówny. Dla miłośników herbat polecany jest model TEFAL KI772, o pojemności 1,7 litra, wykonany ze szkła, na obrotowej podstawce. Filtr antywapienny ułatwia zachowanie czystości, a automatyczna przykrywka – obsługę. Po skończonej pracy urządzenia wyłącza się samoczynnie – a jego stan sygnalizowany jest dedykowaną lampką.

Mniej czasu w kuchni, więcej z rodziną

Wszystkie kuchenne urządzenia mają tak naprawdę jeden cel – oszczędność naszego czasu i zwiększenie naszej wygody. O ileż łatwiej i przyjemniej jest zasiąść do świątecznego stołu bez konieczności sprawdzania co chwilę czy jajka już należy hartować, a pieczywo nie jest spalone – i cieszyć się czasem spędzonym z rodziną bez kuchennych trosk.