Jak się dobrze spowiadać?

Spowiedź to potoczna nazwa sakramentu pokuty. Po raz pierwszy dzieci przystępują do niej przed I Komunią Świętą. Później każdy praktykujący Chrześcijanin powinien przystępować do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Poniżej podpowiadamy jak należy się przygotować i jakie są warunki dobrej spowiedzi.

Sakrament pokuty polega na wyznaniu osobie duchownej własnych grzechów, przyznaniu się do popełnionych win oraz na szczerym żałowaniu za błędu i mocnym postanowieniu poprawy. Spowiedź święta jest łaską, dzięki której zbliżamy się do Boga. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi, obowiązkiem każdej osoby wierzącej jest przystąpienie do sakramentu pokuty przynajmniej raz w roku.

Formułka spowiedzi - przypominamy

Tekst wypowiadany w trakcie sakramentu pokuty i pojednania jest formułką, której uczymy się będąc dziećmi, przed I Komunią Święta i należy z niej korzystać całe późniejsze życie .Nie należy do skomplikowanych, dlatego też bardzo łatwo ją zapamiętać.

Poniżej znajduje się przebieg spowiedzi, wraz ze słowami, wypowiadanymi przez spowiednika.

Spowiadający się (S) : Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN (K) : Na wieki wieków. Amen.

S: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen – wypowiadając te słowa, osoba, która się spowiada, wykonuje znak krzyża. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem/am: tydzień, miesiąc, lata temu ….. Pokutę zadaną wypełniłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami – w tym momencie następuje wyznawanie wszystkich grzechów. Przy grzechach ciężkich należy podać częstotliwość oraz ile razy zdarzyło się ich dopuścić.

Po wyznaniu grzechów osoba spowiadająca się wypowiada następujące słowa:

S: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Po tym zdaniu kapłan odnosi się do wymienionych przewinień i przekonuje osobę spowiadającą się do refleksji i żalu za grzechy. Tu też spowiadający się otrzymuje pokutę, którą powinien odmówić przed przystąpieniem do komunii świętej.

Po tej części osoba spowiadająca się może usłyszeć słowa:

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

S: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Udzielając rozgrzeszenia, kapłan wypowiada słowa:

K: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

Następnie spowiednik puka w konfesjonał. To znak, że spowiedź dobiegła końca.

5 warunków dobrej spowiedzi

Sakrament pokuty jest bardzo ważną chwilą w życiu każdego wierzącego. Otrzymanie rozgrzeszenia uprawnia praktykujących katolików do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Jednak dla wielu spowiedź jest stresująca i problematyczna. Wyznawanie grzechów, własnych przewinień i popełnionych błędów nie zawsze jest łatwe. Należy jednak pamiętać, że wyznawanie win w trakcie spowiedzi zbliża nas grzeszników do Boga. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z grzechów, wyrazić szczerą skruchę i starać się więcej tych błędów nie popełniać. Aby spowiedź była jak najbardziej wartościowa, należy spełnić 5 warunków :

1. Rachunek sumienia – głęboka analiza wszystkich niewłaściwych zachowań, jakich dopuściliśmy się od ostatniej spowiedzi.

2. Żal za grzechy – wyrażenie skruchy i żalu za wszystkie popełnione grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy – czyli dążenie do nawrócenia się i wyeliminowania kolejnych grzechów z naszego życia.

4. Szczera spowiedź – niezatajanie grzechów przed księdzem. Jest to bardzo ważny warunek, który musi zostać spełniony, aby sakrament pokuty okazał się skuteczny.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - odprawienie pokuty, otrzymanej przy konfesjonale. Najczęściej jest to modlitwa spełnienie dobrego uczynku.

Branża ślubna zamrożona. Kiedy rząd pozowli na organizację wesel?