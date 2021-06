Jak wspomagać seniorów w codziennym funkcjonowaniu?

Osoby starsze mają często problemy z tym, aby prawidłowo dbać o swoje zdrowie. Omijają oni wizyty lekarskie, zapominają o stosowaniu się do zaleceń specjalisty i uważają, że nic złego się nie wydarzy. Takie podejście jest błędne, ponieważ w starszym wieku powinno się cały czas kontrolować swój stan zdrowia – jeszcze bardziej niż wcześniej. Jeżeli mamy takie osoby w rodzinie to możemy rozważyć większe zaangażowanie się w ich codzienne życie - w ten sposób przejmiemy przynajmniej część obowiązków i być może zmotywujemy ich do większej troski o swój organizm.