Jak zmienić kolor hortensji ogrodowej? Wystarczy zastosować ten trik

Hortensja ogrodowa to niezwykle popularny krzew, który chętnie sadzimy w ogrodach. Wspaniale prezentuje się jako soliter oraz w kompozycjach z innymi roślinami. Zachwyca różnorodnymi kolorami kwiatów, które rozkwitają od czerwca do września. Wyjątkową cechą hortensji jest możliwość zmieniania jej barwy. Wystarczy zastosować się do kilku rad.