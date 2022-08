Ten produkt z kuchni działa cuda. Rośliny rosną po nim rewelacyjnie

Chcesz odżywić rośliny? Użyj mleka w proszku

Mleko w proszku to świetne źródło substancji, które wzmocnią rośliny w naszym ogrodzie. Jeżeli tylko widzimy, że produkt się przeterminował, zamiast od razu wyrzucać go do śmieci, spróbujmy, czy zadziała na nasze kwiaty. Mleko w proszku sprawdzi się dla roślin, które lubią wapń. Zawarty w nim cukier to z kolei idealna pożywka dla mikroorganizmów, które znajdują się w glebie.